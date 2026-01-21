Der amerikanische Präsident will eine internationale Organisation gründen, in der im Wesentlichen ein Mann das Sagen haben soll – er selbst.
Donald Trump betreibt in Florida einen exklusiven Club, das Mar-a-Lago. Die Aufnahmegebühr beträgt rund eine Million Dollar, hinzu kommt ein Jahresbeitrag von rund 20 000 Dollar. Dafür darf man auf dem noblen Clubgelände wohnen, dessen Restaurants und Pools nutzen - sowie natürlich Golf spielen. Trump verbringt selbst viel Zeit in diesem Club. Wer Mitglied ist, kann also auf exklusive Zugänge zum mächtigsten Mann der Welt hoffen.