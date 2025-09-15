Trumps Vize will mit einer Podcast-Moderation an den rechten Aktivisten Charlie Kirk erinnern. In die Trauer mischen sich Sorgen vor weiterer politisch motivierter Gewalt - und Spendenaufrufe.
15.09.2025 - 15:39 Uhr
Washington - US-Vizepräsident JD Vance will die Moderation einer Episode von Charlie Kirks Podcast übernehmen und an den getöteten rechten Aktivisten erinnern. Er wolle seinem Freund damit "Tribut zollen", schrieb Vance auf der Plattform X. Veröffentlicht werden soll die "Charlie Kirk Show" heute um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) auf der bei US-Konservativen beliebten Online-Plattform Rumble.