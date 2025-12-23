 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Trumps Expansionswunsch begeistert nur Moskau und Peking

Trump will Grönland Trumps Expansionswunsch begeistert nur Moskau und Peking

Trump will Grönland: Trumps Expansionswunsch begeistert nur Moskau und Peking
1
Donald Trump (links) hat Jeff Landry zum Sonderbeauftragten für Grönland ernannt. Foto: AFP

Ob der neuen Ankündigung des US-Präsidenten müssten in den europäischen Hauptstädten die Alarmglocken läuten, kommentiert Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Panama und in Venezuela, ja selbst in Kanada gibt es gute Gründe, dieses Weihnachtsfest mit einem gewissen Bauchgrimmen zu begehen. Auf all diese Länder hat Donald Trump 2025 schon einmal sein begehrliches Auge geworfen. Und auch wenn es in letzter Zeit ruhiger geworden sein sollte, was die Forderungen nach Eingemeindung in das US-Reich angeht: So schnell vergisst der US-Präsident nicht. Das haben die Grönländer und die Dänen gerade wieder erlebt. Über den bereits zu Jahresbeginn geäußerten Wunsch, die größte Insel der Welt weg vom nordischen Königreich und hin zu den Vereinigten Staaten zu transferieren, schien Gras gewachsen zu sein – ein Trugschluss. Nun soll ein Sondergesandter dafür sorgen, dass Grönland Teil der Vereinigten Staaten wird.

 

Moskau und Peking können ihr Glück kaum fassen

In Moskau und Peking reibt man sich ob dieses Schauspiels vermutlich die Hände vor lauter Begeisterung. Trumps Expansionspläne sind im Zweifel ein wunderbares Argument dafür, dass auch diese beiden Großmächte im eigenen Hinterhof eine neue Ordnung schaffen können. In den europäischen Hauptstädten müssten eigentlich die Alarmglocken läuten, doch zu vernehmen ist von dort nur vorweihnachtliche Ruhe. Mit der Ukraine hat Europa bereits einen Großkonflikt zu bewältigen. Der ist, das wissen alle, ohne amerikanische Hilfe nicht zu meistern. Dass Trump auf den Gedanken kommt, Grönland könne der Preis für diese Hilfe sein, ist nicht ausgeschlossen.

Weitere Themen

Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Die Karikatur des Tages

Unsere Karikaturisten Kostas und Mohr haben einen ganz besonderen Blick auf große Politik, gesellschaftliche Zustände und kleine Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Trump will Grönland: Trumps Expansionswunsch begeistert nur Moskau und Peking

Trump will Grönland Trumps Expansionswunsch begeistert nur Moskau und Peking

Ob der neuen Ankündigung des US-Präsidenten müssten in den europäischen Hauptstädten die Alarmglocken läuten, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Epstein-Affäre: US-Ministerium beklagt „falsche Behauptungen“ über Trump in neuen Dokumenten

Epstein-Affäre US-Ministerium beklagt „falsche Behauptungen“ über Trump in neuen Dokumenten

Das US-Justizministerium beklagt Falschaussagen über Präsident Donald Trump in den Ermittlungsakten gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Die Details.
Gaza-Protest: Greta Thunberg in London verhaftet

Gaza-Protest Greta Thunberg in London verhaftet

In London treffen sich Mitglieder der verbotenen Gruppe Palestine Action zu einer Protestaktion. Auch Greta Thunberg ist dabei. Die Polizei schreitet ein.
Roderich Kiesewetter: Mann verklagt CDU-Außenpolitiker nach Streit um X-Kommentar

Roderich Kiesewetter Mann verklagt CDU-Außenpolitiker nach Streit um X-Kommentar

Ein X-Post, ein Anwaltsschreiben und jetzt ein Gerichtstermin: Warum ein Nutzer gegen CDU-Außenpolitiker Kiesewetter klagt und was das mit Aussagen zum Dritten Reich zu tun hat
Deutsche Migrationspolitik: Erstmals seit 2011 wieder Straftäter nach Syrien abgeschoben

Deutsche Migrationspolitik Erstmals seit 2011 wieder Straftäter nach Syrien abgeschoben

Entscheidung kurz vor Weihnachten: Erstmals seit Bürgerkriegsbeginn ist ein Straftäter nach Syrien abgeschoben worden, am Morgen bereits ein Afghane in seine Heimat.
Donald Trump geht jetzt unter die Schiffdesigner

Neue US-Kriegschiffe der „Trump-Klasse“ Donald Trump geht jetzt unter die Schiffdesigner

Bekanntermaßen hat Donald Trump ein ausgeprägtes Ego. Es gibt fast nichts, was er nach eigenem Bekunden nicht kann. Jetzt stellte er neue Typen von Kriegsschiffen für die US-Navy vor. Und natürlich will  er als selbsterklärter Ästhet beim Design und Bau mitreden.
Diese Reformen treten 2026 in Kraft: Steuer, Deutschlandticket, Wehrdienst – was sich im neuen Jahr ändert

Diese Reformen treten 2026 in Kraft Steuer, Deutschlandticket, Wehrdienst – was sich im neuen Jahr ändert

Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – 2026 treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Ukraine: Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen

Ukraine Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen

Inmitten laufender Verhandlungen über ein Kriegsende in der Ukraine überzieht Russland das Land mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen. Es gibt Tote und Verletzte.
US-Militär: Trump kündigt Bau von neuen Kriegsschiffen an

US-Militär Trump kündigt Bau von neuen Kriegsschiffen an

US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer neuen Klasse von Kriegsschiffen für die US-Marine angekündigt. Das Besondere: Die Schiffe sollen seinen Namen tragen.
Weitere Artikel zu Donald Trump Grönland Panama Russland China Kommentar
 
 