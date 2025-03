Als Reaktion auf die nun erhobenen US-Zölle auf Aluminium und Stahl kündigt die EU im Gegenzug Aufschläge für Produkte aus den USA an.

Knut Krohn 12.03.2025 - 17:44 Uhr

Die EU ist vorbereitet. Als Reaktion auf die am Mittwoch in Kraft getretenen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, hat sie genau dosierte Gegenmaßnahmen angekündigt. Ab dem 1. April würden „starke, aber verhältnismäßige“ Zölle auf eine Reihe von US-Produkten erhoben, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg. Das sei notwendig, um die Verbraucher in Europa zu schützen. Zugleich betonte sie, dass die EU weiter bereit sei, mit der US-Regierung an einer Verhandlungslösung zu arbeiten. Konkret sollen EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter fällig werden. Nach Angaben der EU-Kommission treffen die neuen US-Zölle in Höhe von 25 Prozent Exporte der EU im Gesamtwert von 26 Milliarden Euro, was in etwa fünf Prozent der gesamten Warenexporte der EU in die USA entspricht.