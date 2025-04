Was kostet ein Osterei bei Donald Trump?

„Make eggs cheap again!“ - „Eier 59 Prozent billiger!“ verkündet Trump stolz und lobt seine Agrarministerin. Importzölle könnten die Preise allerdings wieder in die Höhe treiben – eine Glosse.

Michael Maier 03.04.2025 - 14:03 Uhr

Donald Trump hat wieder zugeschlagen – nicht mit einem Golfball, sondern mit einer seiner berüchtigten Reden. Gestern erklärte der US-Präsident stolz, dass ein Ei in den USA jetzt „59 Prozent billiger“ sei, nachdem die Preise in New York bereits einen Dollar pro Ei erreicht hatten. Und das alles dank seiner „phänomenalen“ Agrarministerin Brooke Rollins. Oder hat der Präsident aus Versehen die Prozente mit dem aktuellen Einzelhandelspreis von 59 Cent bei Walmart verwechselt?