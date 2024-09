Rauch in Fertigungshalle

Trumpf in Ditzingen

Eine rund 2000 Quadratmeter große Halle des Laserherstellers Trumpf ist bereits verqualmt, als die Feuerwehr kurz nach der Alarmierung am Einsatzort eintrifft.

Franziska Kleiner 20.09.2024 - 14:21 Uhr

Der Brand der Lithium-Akkus eines kleinen Transportfahrzeugs hat am Donnerstagabend zum zweiten Feuerwehreinsatz an diesem Tag im Ditzinger Gewerbegebiet geführt. Kurz vor 23 Uhr war der Alarm eingegangen, der laut der Polizei bei Trumpf in der Trumpfstraße ausgelöst worden war. Laut der Feuerwehr war eine knapp 2000 Quadratmeter große Fertigungshalle verqualmt, als die Einsatzkräfte eintrafen.