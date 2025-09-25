Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza So will Trump den Frieden erzwingen
Als selbst ernannter Friedensfürst hat Donald Trump bis jetzt versagt. Warum in seinem 21-Punkte-Plan für Gaza aber eine Chance steckt, schreibt Christoph Reisinger.
Als selbst ernannter Friedensfürst steht US-Präsident Donald Trump noch mit leeren Händen da. Nichts ist geblieben von seiner Ankündigung, die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten ratzfatz zu beenden.
