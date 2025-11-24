Trumps 28 Punkte Frieden lässt sich nicht diktieren
Trumps Diplomatie ist imperialistisch. Europäer sind für ihn keine Alliierten auf Augenhöhe, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Donald Trump hat es nicht vermocht, den Ukrainekrieg binnen 24 Stunden zu schlichten, wie er es eigentlich versprochen hatte. Auch mit seinen 28 Punkten wird es ihm nicht gelingen, Frieden zu stiften. Niemand würde sich ein Ende des Krieges so sehr herbeiwünschen wie die Ukrainer. Trumps Diktatfrieden hätte sie freilich zum Opfer Russlands erniedrigt. Er barg für Europa insgesamt immense Risiken.
Zu Beginn der Haushaltswoche warnt das Institut der deutschen Wirtschaft die Bundesregierung vor „einem weiteren Aufwuchs“ bei den Sozialausgaben. Bei öffentlichen Investitionen hinkt Deutschland hinterher.