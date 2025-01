Donald Trump ist der 45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wie lautet der Eid bei Trumps Amtseinführung? Er ist sehr einfach gehalten und hat nur 35 Wörter. Jeder Amerikaner kennt sie aus dem Schulunterricht.

Amtseid des Präsidenten der USA (Englisch)

„I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.“

Amtseid des Präsidenten der USA (Deutsch)

„Ich schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten treu verwalten und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften bewahren, beschützen und verteidigen werde.“

Traditionell wird am Ende „So help me God“ („So wahr mir Gott helfe“) hinzugefügt, dies ist aber kein offizieller Teil des in der Verfassung vorgeschriebenen Eides. Donald Trump hatte bei seiner ersten Vereidigung 2017 jedoch gleich auf zwei Bibeln geschworen.