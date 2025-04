Laut Medienberichten hat sich die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile, zur weitgehenden Aufgabe von Initiativen für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion verpflichtet.

red/AFP 05.04.2025 - 08:40 Uhr

Die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile, hat sich einem Medienbericht zufolge in einem Brief an die US-Telekom-Regulierungsbehörde FCC zur weitgehenden Aufgabe von Initiativen für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) verpflichtet. In dem zweiseitigen Schreiben an Behördenchef Brendan Carr führe das Unternehmen unter anderem an, dass spezifische Ziele in dem Bereich aufgegeben und zwei Beiräte zu dem Thema aufgelöst worden seien, berichtete die „Welt am Sonntag“. Der Zeitung liegt der Brief nach eigenen Angaben vor.