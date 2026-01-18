 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Der disruptive Donald

Trumps erstes Jahr Der disruptive Donald

Trumps erstes Jahr: Der disruptive Donald
1
Herr der großen Töne: US-Präsident Donald Trump Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Das erste Jahr in Trumps zweiter Amtszeit ist vorbei, die Bilanz düster: Er brachte der Welt keinen Frieden und Amerika kein goldenes Zeitalter, meint unser Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Wenn Donald Trump das Wort ergreift, tönt es meist nach Selbstbeweihräucherung im Superlativ. Zur zweiten Amtszeit ist er mit einem großen Versprechen angetreten: „Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Einigers sein“, sagte der 47. US-Präsident beim Wiedereinzug in das Weiße Haus. Seine Bilanz nach einem Jahr sieht anders aus: Er hat Zwietracht im eigenen Land gesät, den Westen entzweit, Verbündete brüskiert, an vielen Fronten neue Händel angezettelt. Und seine Versuche, Frieden zu diktieren, sind weitgehend verpufft – sofern es sich nicht ohnehin um schlichten Etikettenschwindel handelte.

 

Trump hinterlässt eine Spur der Disruption. Mit seinen Ansprüchen auf eine Annexion Grönlands riskiert er gar einen Bruch der Nato. Statt Amerikas „endless wars“ wie versprochen zu beenden, zündelt er in Venezuela, im Nordatlantik und im Nahen Osten. Rohstoffe, Hegemonie und Großmachtgehabe markieren den nebulösen Kurs seiner Außenpolitik. Um Bündnispartner schert er sich wenig. Internationale Solidarität und Völkerrecht sind für ihn Fremdwörter.

Wetterwendische und widersprüchliche Diplomatie

„Der Imperialismus ist zurück.“ So hatte der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, warum es sich bei dem russischen Angriff auf die Ukraine um eine „Zeitenwende“ handelt. Auch Trump gebärdet sich wie ein Imperialist. Er wurde zum Motor einer neuerlichen Zeitenwende, die nicht auf Europa beschränkt ist, sondern die Verhältnisse rund um den Erdball zum Rotieren bringt.

Größenwahn und Großmäuligkeit beherrschen seine Diplomatie. Sie ist wetterwendisch und widersprüchlich. Dafür stehen auch die nach Gutdünken verhängten Strafzölle – die er bisweilen ebenso spontan wieder aufhebt, senkt oder auch ins Aberwitzige verschärft. Den Ukraine-Krieg wollte er binnen 24 Stunden schlichten. Daraus wurde zunächst ein Ultimatum von 50 Tagen – und bis heute nichts weiter: nicht einmal eine Waffenruhe, geschweige denn der hinausposaunte Frieden. Vom Kremlherrscher Wladimir Putin lässt er sich am Nasenring durch die Manege ziehen. Trump beweist nur Stärke im Umgang mit Schwachen.

Nur noch eine lahme Ente?

Seinen Landsleuten verhieß er ein „goldenes Zeitalter“. Doch bisher hat er nur das Interieur des Weißen Hauses vergolden lassen. Die Inflation bekommt er nicht in den Griff, Zölle heizen sie weiter an. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Unzufriedenheit mit Trumps Regiment wächst. Die illegale Migration hat er gedrosselt – allerdings mit brachialen Methoden. Der US-Präsident betreibt eine Militarisierung der Innenpolitik und riskiert damit mancherorts bürgerkriegsartige Zustände.

Trump stehe „an der Spitze der korruptesten Regierung in der amerikanischen Geschichte“, sagt der US-Politologe Francis Fukuyama – wirft zugleich aber die Frage auf, ob Trump in Wahrheit „nur noch eine lahme Ente“ sei: Donald lame duck. Fukuyamas Spekulation stützt sich auf den wachsenden Widerstand auch in Trumps eigenem Lager. Die erratische Politik dieses Präsidenten läuft darüber hinaus auch manchen zuwider, die ihn einst bejubelten: Unternehmen, Latinos, inflationsgeplagte Leute aus der Unterschicht.

Die Kongresswahlen im Herbst könnten sich als Sand im Getriebe der Trumpschen Machtmaschinerie erweisen. In Umfragen liegen die Demokraten klar vorn. Bis dahin bleibt aber noch viel Zeit, um weltweit weiteren Schaden anzurichten. Im Schatten Trumps lauert auch schon einer, der seine Politik mit neuer Verve weiterführen könnte: Vizepräsident JD Vance. Mit dem 80. Geburtstag seines Chefs im Juni deutet sich jedenfalls noch kein Verfallsdatum der Politik im Geiste Trumps an.

Weitere Themen

Iran: Chamenei macht Trump für Opfer verantwortlich und droht „Aufrührern“

Iran Chamenei macht Trump für Opfer verantwortlich und droht „Aufrührern“

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Chamenei, hat US-Präsident Trump die Schuld für „Opfer“ bei den Protesten im Land gegeben und „Aufrührern“ mit Vernichtung gedroht.
Erdogan-Rivale in der Türkei: Imamoglu seit zehn Monaten in Haft – Hoffnung der Opposition schwindet

Erdogan-Rivale in der Türkei Imamoglu seit zehn Monaten in Haft – Hoffnung der Opposition schwindet

Zehn Monate nach der Festnahme des Erdogan-Rivalen Ekrem Imamoglu dauern die Proteste an. Wie Teilnehmer einer Kundgebung in Istanbul auf die Lage blicken.
Von Susanne Güsten
CDU verlangt Reformen: CSU drängt auf mehr Arbeitszeit-Flexibilität – DGB warnt

CDU verlangt Reformen CSU drängt auf mehr Arbeitszeit-Flexibilität – DGB warnt

Mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit? Während die CSU Reformen verlangt, sieht der DGB im Acht-Stunden-Tag einen wichtigen Schutz für Millionen Beschäftigte.
US-Präsident: Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen

US-Präsident Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen

Der US-Präsident will die größte Bank in den USA verklagen. Er greift dabei auf ein Ereignis von vor einigen Jahren zurück.
CDU-Generalsekretär: Linnemann: deutsche Verwaltung mit radikaler Fristenlösung beschleunigen

CDU-Generalsekretär Linnemann: deutsche Verwaltung mit radikaler Fristenlösung beschleunigen

CDU-Generalsekretär Linnemann will die deutsche Verwaltung mit einer radikalen Fristenlösung beschleunigen.
Nach Äußerung des Bundeskanzlers: Kassenärzte-Chef gibt Merz recht: „Sehr hoher Krankenstand“

Nach Äußerung des Bundeskanzlers Kassenärzte-Chef gibt Merz recht: „Sehr hoher Krankenstand“

Lassen sich die Deutschen zu schnell krankschreiben? Bundeskanzler Merz hat dies anklingen lassen. Er bekommt Unterstützung von den Kassenärzten.
Online-Bilderwelt und KI: Rettet das Denken!

Online-Bilderwelt und KI Rettet das Denken!

Bilder statt Texte, Künstliche Intelligenz statt menschlicher Denkleistung: Wie wir in die Zeit vor der Aufklärung zurückfallen.
Von Andreas Geldner
Reaktionen auf Trumps Zoll-Drohung: Grönländische Ministerin lobt Europa – Macron nennt US-Zölle „inakzeptabel“

Reaktionen auf Trumps Zoll-Drohung Grönländische Ministerin lobt Europa – Macron nennt US-Zölle „inakzeptabel“

Nach der Ankündigung des US-Präsidenten reagieren Grönland sowie weitere betroffene Länder. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nennt Trumps Zusatzzölle „inakzeptabel“.
Reaktion auf Trumps Zoll-Drohung: Von der Leyen warnt vor „gefährlicher Abwärtsspirale“

Reaktion auf Trumps Zoll-Drohung Von der Leyen warnt vor „gefährlicher Abwärtsspirale“

Eskalation im Streit über Grönland: Der US-Präsident kündigt Zölle auf Einfuhren aus Deutschland und anderen EU-Staaten an. Die EU-Kommissionspräsidentin reagiert.
US-Präsident erhöht Druck: „Es ist Zeit“ – Trump fordert Regimewechsel im Iran

US-Präsident erhöht Druck „Es ist Zeit“ – Trump fordert Regimewechsel im Iran

Donald Trump fordert einen Regierungswechsel im Iran. Er wirft der Führung in Teheran Unterdrückung und Gewalt in nie dagewesenem Ausmaß vor.
Weitere Artikel zu Donald Trump Kommentar
 
 