International erfährt Trumps Gaza-Plan breite Unterstützung. Doch dessen Umsetzung könnte schwierig werden.
30.09.2025 - 12:29 Uhr
Von Benjamin Netanjahu bis zu Mahmud Abbas, von Friedrich Merz bis zu Recep Tayyip Erdogan: Noch nie gab es so viel internationale Unterstützung für einen Plan zur Beendigung des Gazakriegs. Nach der Präsentation des 20-Punkte-Plans von US-Präsident Donald Trump fehlte am Dienstag nur noch die Zustimmung der Hamas. Die Terrorgruppe prüft den Vorschlag und könnte Nachforderungen stellen.