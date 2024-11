Schon seit seiner ersten Amtszeit ist bekannt, dass der künftige US-Präsident Trump viel Fox-Nachrichtensender schaut. Jetzt hat er dort seinen Kandidaten für das Amt des Verkehrsministers gefunden.

dpa 19.11.2024 - 01:13 Uhr

Washington - Donald Trump will sich den nächsten TV-Moderator in die Regierung holen. Der ehemalige Kongressabgeordnete Sean Duffy soll das Amt des Verkehrsministers übernehmen. Er solle unter anderem "eine goldene Ära des Reisens" einläuten, hieß es in der Ankündigung des designierten US-Präsidenten. Der 53-jährige Duffy war von 2011 bis 2019 Mitglied des US-Repräsentantenhauses und ist aktuell Co-Moderator einer Sendung beim Sender Fox Business.