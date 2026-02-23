Nach dem Zollurteil in den USA herrscht in der EU großes Rätselraten. Parlament und Kommission fordern Aufklärung.
23.02.2026 - 15:05 Uhr
Die EU verlangt von den USA Klarheit im von Donald Trump verursachten Zoll-Chaos. Solange grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit nicht geklärt sind, legt die Union eine bereits ausgehandelte Vereinbarung mit Washington auf Eis. Eine breite Mehrheit im Europaparlament sprach sich am Montag für diesen Schritt aus. Die Abgeordneten stimmen damit vorerst nicht über eine Abschaffung der EU-Zölle auf US-Industrieprodukte ab.