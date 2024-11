Alkoholisierte Autofahrer wollen immer wieder Pralinen gegessen haben. Ein Richter hat nun berechnen lassen, ob das sein kann.

Christian Gottschalk 25.11.2024 - 13:25 Uhr

Die Adventszeit mit all den Feiern und Weihnachtsmärkten eilt in Siebenmeilenstiefeln auf uns zu – und damit auch die Zeit, in der die eine oder der andere zu einer Missinterpretation neigt, wenn es darum geht, Glühweinkonsum und Fahrfähigkeit miteinander in Einklang zu bringen. Die Zahl der Ausreden, die Polizisten zu hören bekommen, wenn nach dem Blasen in das Messgerät der Pegel in die Höhe springt, sind mannigfach. Und immer wieder ist es die Schnapspraline, die als Begründung herhalten muss.