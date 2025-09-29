In Winnenden kommt es am Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz: Eine 49-Jährige fährt betrunken Schlangenlinien, leistet Widerstand bei der Blutentnahme und verletzt einen Arzt.

Zwischen Weiler zum Stein und Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist eine 49 Jahre alte Autofahrerin in der Nacht auf Sonntag laut Polizeibericht durch ihre Fahrweise aufgefallen. Die Frau fuhr gegen Mitternacht in deutlichen Schlangenlinien, bevor sie von einer Polizeistreife in der Wiesenstraße in Winnenden kontrolliert werden konnte.

Frau verweigert Atemalkoholtest Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass die Fahrerin offenbar erheblich alkoholisiert war. Einen Atemalkoholtest habe sie verweigert. Deshalb sollte sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dort eskalierte die Situation: Die 49-Jährige verhielt sich aggressiv, widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei den behandelnden Arzt, berichtet die Polizei. Außerdem habe sie die eingesetzten Ordnungshüter beleidigt.

Die Frau muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Auch führerscheinrechtliche Konsequenzen sind zu erwarten.