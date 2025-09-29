In Winnenden kommt es am Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz: Eine 49-Jährige fährt betrunken Schlangenlinien, leistet Widerstand bei der Blutentnahme und verletzt einen Arzt.
29.09.2025 - 08:49 Uhr
Zwischen Weiler zum Stein und Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist eine 49 Jahre alte Autofahrerin in der Nacht auf Sonntag laut Polizeibericht durch ihre Fahrweise aufgefallen. Die Frau fuhr gegen Mitternacht in deutlichen Schlangenlinien, bevor sie von einer Polizeistreife in der Wiesenstraße in Winnenden kontrolliert werden konnte.