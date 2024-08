Eine Zeugin beobachtet, wie ein Mann betrunken in einen Transporter steigt. Sie alarmiert die Polizei. Als Beamte den Mann kontrollieren, riecht dieser stark nach Alkohol.

dpa/lsw 01.08.2024 - 13:34 Uhr

Ein Mann ist in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) mit vier Promille und ohne Führerschein Auto gefahren. Eine Zeugin habe gemeldet, dass der 41-Jährige betrunken in einen Transporter gestiegen sei und ihn wieder in der Nähe abgestellt habe, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Beamten habe der Mann erheblich nach Alkohol gerochen. Ein vorläufiger Alkoholtest bei der Kontrolle am Mittwoch ergab dann den hohen Alkoholwert. Er musste später eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben.