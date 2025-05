Trunkenheitsfahrt in Bietigheim-Bissingen

Ein 55-Jähriger musste seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel abgeben, nachdem er betrunken auf die Mittelinsel eines Kreisverkehrs in Bietigheim-Bissingen gefahren war. Die Maßnahmen der Polizei weckten prompt den Unmut des Mannes.

Julia Amrhein 12.05.2025 - 11:04 Uhr

Ein 55-Jähriger hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bietigheim-Bissingen betrunken ans Steuer gesetzt und ist prompt von der Straße abgekommen. Das kostete ihn nicht nur seinen Führerschein, er „durfte“ letztlich auch noch einige Zeit in Gewahrsam verbringen, da er seinen Unmut über die Arbeit der Polizei kundtat, indem er mehrere Streifenwagen zerkratzte.