Ein betrunkener 55-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in Nürtingen den Verkehr gefährdet, ein Auto beschädigt und eine Polizistin angegriffen.

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 55-Jähriger entgegen, den die Polizei am Montagabend auf dem Dürerplatz in Nürtingen aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 20.30 Uhr war die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, denen in der Berliner Straße ein Auto aufgefallen war, das in so starken Schlangenlinien unterwegs war, dass es mehrfach beinahe zu Unfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen sein soll.

Beim Einparken in eine Parklücke auf dem Dürerplatz soll der Fahrer anschließend einen daneben geparkten Wagen touchiert haben.

Betrunkener rammt Auto auf Dürerplatz in Nürtingen

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten versuchte der Mann gerade, an der Fahrerseite aus seinem Auto auszusteigen. Weil er aber so dicht an dem benachbarten Fahrzeug geparkt hatte, rammte er die Tür seines Wagens erneut gegen das Nachbarauto und beschädigte es damit. Als die Polizei die Verkehrstüchtigkeit des 55-Jährigen überprüfte, stellte sie einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille fest – daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

55-Jähriger wehrt sich gegen Blutprobe und tritt Polizistin

Gegen die Blutprobe setzte sich der 55-Jährige anschließend auf dem Polizeirevier heftig zur Wehr und trat einer Polizeibeamtin in den Bauch. Ernstlich verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Höhe des bei dem Verkehrsunfall entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.