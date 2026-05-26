Ein betrunkener 55-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in Nürtingen den Verkehr gefährdet, ein Auto beschädigt und eine Polizistin angegriffen.
26.05.2026 - 14:21 Uhr
Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 55-Jähriger entgegen, den die Polizei am Montagabend auf dem Dürerplatz in Nürtingen aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 20.30 Uhr war die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, denen in der Berliner Straße ein Auto aufgefallen war, das in so starken Schlangenlinien unterwegs war, dass es mehrfach beinahe zu Unfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen sein soll.