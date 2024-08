Unter dem Einfluss von Alkohol haben ein 21-Jähriger in Korb und ein 79-Jähriger in Schorndorf Unfälle verursacht. In einem Fall prallte der Fahrer gegen einen Baum.

cl 05.08.2024 - 10:36 Uhr

Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr ist ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer beim Abbiegen von der Korber Daimler- in die Boschstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein durch den Crash umherfliegender Stein traf einen geparkten Lastwagen und beschädigte das Fahrzeug. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 23 500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 21-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.