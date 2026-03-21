Truppenabzug in Böblingen Die Guerilla-Einheit verlässt die Panzerkaserne
Rund 1500 US-Soldaten, Familienangehörige und Zivilisten werden Böblingen zu Pfingsten verlassen. Nicht nur der wirtschaftliche Verlust ist herb.
Rund 1500 US-Soldaten, Familienangehörige und Zivilisten werden Böblingen zu Pfingsten verlassen. Nicht nur der wirtschaftliche Verlust ist herb.
Sie tragen grüne Barette, und so lautet auch ihr Spitzname: Green Berets. Die Soldaten, die zu dieser US-amerikanischen Spezialeinheit gehören, werden die Böblinger Panzerkaserne an Pfingsten verlassen, mit ihnen Familienangehörige und Zivilisten, insgesamt rund 1500 Personen an der Zahl.