Erst Truppenabzug, dann Truppenverstärkung – die Pläne der USA in Europa sind Thema beim Treffen der Nato-Außenminister. Großen Ärger gibt es auch beim Thema Iran.
Donald Trump stellt die Nato-Partner erneut vor Rätsel. Verfolgt der US-Präsident eine militärische Strategie? Will er das Bündnis angesichts der russischen Aggression an der Ostflanke sogar stärken? Oder agiert er schlicht nach dem Motto von Belohnung und Bestrafung? Grund für diese Fragen ist eine kryptische Social-Media-Nachricht des Präsidenten unmittelbar vor einem Treffen der Nato-Außenminister in der schwedischen Hafenstadt Helsingborg. Darin erklärte er, dass die USA zusätzlich 5000 US-Soldaten nach Polen schicken.