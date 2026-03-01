Wer etwas über den ehemaligen Truppenübungsplatz in Münsingen wissen will, kommt an Joachim Lenk nicht vorbei: Er hat dazu die große Geschichte und unzählige Anekdoten aufgeschrieben.
Joachim Lenk kann’s mit den Menschen – mit seiner neugierigen und manchmal naseweisen Art bricht der 63-jährige Autor und Journalist bei jedem Gesprächspartner schnell das Eis, und ganz unerschrocken geht er auch auf Viersterne-Generäle oder Ministerpräsidenten zu. So kommt es, dass Lenk seit 1990 rund 1000 Zeitzeugen zum Truppenübungsplatz in Münsingen und anderen Bundeswehrstandorten auf der Alb interviewt hat, Theo Waigel und Günther Oettinger sprachen ein Grußwort bei der Vorstellung seiner Bücher. „Ich habe einfach gefragt“, meint er knitz, „und war selbst überrascht, dass sie zugesagt haben.“