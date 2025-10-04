Bei der Opposition in Prag herrscht Jubel. Doch nicht nur in Brüssel dürfte man den Sieg des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babis bei der Parlamentswahl mit Sorge betrachten.
Prag - Politisches Erdbeben in Tschechien: Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis ist mit seiner ANO-Bewegung stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen geworden. Die rechtspopulistische Oppositionspartei kam nach dem Teilergebnis nach Auszählung von 90 Prozent der Wahlbezirke auf knapp 36 Prozent der Stimmen, wie am Nachmittag aus den offiziellen Daten der Statistikbehörde CSU hervorging.