Tschechien Präsident sieht sich per SMS erpresst
In Tschechien schwelt ein Konflikt zwischen dem Präsidenten und der Regierung. Auf der Straße mobilisiert er die Massen, im Parlament siegt die Koalition.
Es soll schon Touristen gegeben haben, die in Prag auf dem Wenzelsplatz standen, und fragten, wo er denn sei, dieser Wenzelsplatz. Das mag daran liegen, dass einer der größten Plätze Europas eher wie ein Boulevard wirkt. 700 Meter geht es leicht bergauf zum Reiterstandbild des heiligen Wenzel, auch mit dem Auto, mehrspurig, Parkplätze am Rand inklusive.
