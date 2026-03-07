Mitten im Jubel denken Hoffenheims Torschütze Prass und das Team an den trauernden Bebou. Die rührende Geste sorgt für Verwirrung bei den Heidenheimer Fans.
07.03.2026 - 22:02 Uhr
Mit einer emotionalen Geste dachten Torschütze Alexander Prass und seine Teamkollegen der TSG 1899 Hoffenheim an ihren Teamkollegen Ihlas Bebou. Beim 4:2 (2:0)-Erfolg beim 1. FC Heidenheim hielt Prass nach dem Führungstor zum 1:0 ein Trikot des fehlenden Stürmers in die Kameras. Bebou hatte einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften und trauert um sein Kind.