T-Shirt und Flip-Flops wirken fürs Fliegen bequem, können aber schnell unpraktisch werden. Warum sich ein durchdachter Reise-Look lohnt und was Sie stattdessen tragen sollten.
18.02.2026 - 10:22 Uhr
Bequem in den Urlaub starten – für viele heißt das: T-Shirt, Shorts und Flip-Flops. Klingt logisch, vor allem wenn es direkt an den Strand geht. Doch genau diese Kombination kann im Flugzeug problematisch werden. Nicht aufgrund von Stilfragen, sondern aus ganz praktischen Gründen. Im Ernstfall kann sie sogar zum Risiko werden.