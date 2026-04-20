Was geschah am . . . 28. April 1948? Thor Heyerdahl bricht mit dem Floß „Kon-Tiki“ nach Polynesien auf

Auf der einen Seite ein Mann mit einer kühnen Idee, auf der anderen ein riesiger Ozean: Thor Heyerdahl hat mit dem Floß „Kon-Tiki“ vor 77 Jahren Geschichte geschrieben, die bis heute ihresgleichen sucht. Dem Norweger ging es dabei um mehr als nur ein Abenteuer.