TSV Crailsheim kommt Bei der SKV Rutesheim soll wieder die Null stehen
Der Fußball-Landesligist empfängt am Samstag im Sportpark Bühl den TSV Crailsheim. Der steht zwar nicht ganz gut da, Trainer Christopher Baake mahnt dennoch zur Vorsicht.
Der Fußball-Landesligist empfängt am Samstag im Sportpark Bühl den TSV Crailsheim. Der steht zwar nicht ganz gut da, Trainer Christopher Baake mahnt dennoch zur Vorsicht.
Zehn der bisher 14 Gegner in der Landesliga haben die Fußballer der SKV Rutesheim in der Hinrunde der Saison bisher geschlagen, am Samstag (14.30 Uhr) soll im heimischen Sportpark Bühl der nächste und damit letzte folgen.