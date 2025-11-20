TSV Crailsheim kommt: Bei der SKV Rutesheim soll wieder die Null stehen

Zehn der bisher 14 Gegner in der Landesliga haben die Fußballer der SKV Rutesheim in der Hinrunde der Saison bisher geschlagen, am Samstag (14.30 Uhr) soll im heimischen Sportpark Bühl der nächste und damit letzte folgen.

Gegner TSV Crailsheim steht nach dem siebten Platz in der vergangenen Saison mit aktuell Platz 11 schlechter da, als es die Mannschaftsstärke hergebe, findet Rutesheims Trainer Christopher Baake. „Sie werden alles geben, um am Ende der Hinrunde nicht in die Abstiegszone zu geraten“, erwartet Baake einen hoch motivierten Gegner.

Trainer Christopher Baake erwartet im TSV Crailsheim einen körperlich präsenten Gegner auf dem heimischen Kunstrasenplatz. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Auf dem heimischen Kunstrasenplatz möchte er seine Mannschaft das gewohnte Kurzpassspiel durchsetzen sehen, das könne jedoch nicht ohne die körperliche Basis funktionieren, betont der Trainer. Ob der Gast dem Tabellenzweiten den Ballbesitz überlassen wird, kann Baake nicht prognostizieren, erwartet dennoch einen körperlich präsenten Gegner und meint: „Da heißt es, die einfachen Dinge umzusetzen, Zweikämpfe zu gewinnen, Einsatz und Leidenschaft zu zeigen. Das hört sich alles plakativ an, aber wenn man unten steht, ist diese Basis das A und O. Davon dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen.“

SKV tut sich manchmal schwer gegen Kellerkinder

Der Trainer warnt aus Erfahrung, auch gegen den TSV Ilshofen gab es eine Niederlage, als dieser tief in der Abstiegszone steckte. Um eine weitere zu verhindern, nimmt Baake seine ganze Mannschaft in die Pflicht. Wichtig sei es für den Trainer, gegen die Crailsheimer Offensive kein Gegentor zu kassieren. „Die Null muss immer das Ziel sein. Wenn die Null steht, brauchst du nur ein Tor, um es ganz einfach zu sagen“, meint Baake, der seiner Mannschaft einen 2:0-Erfolg über den letzten verbliebenen Gegner zutraut.