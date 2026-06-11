TSV Jahn Büsnau – TV Echterdingen Im Duell David gegen Goliath setzt Jahn Büsnau auf Mixed Martial Arts
Relegationsspiel zur Landesliga – während auf der einen Seite Überredungskunst gefragt ist, fehlen auf der anderen zwei Führungsspieler.
Relegationsspiel zur Landesliga – während auf der einen Seite Überredungskunst gefragt ist, fehlen auf der anderen zwei Führungsspieler.
Wenn jemand Dominik Lenhardt vor einem Jahr vorausgesagt hätte, sein TSV Jahn Büsnau setzt zum Überholmanöver vorbei am TV Echterdingen an, dem hätte der Coach entweder den Vogel gezeigt oder geantwortet: „Deren zweite Mannschaft, ja, das kann sein.“ Denn es ist gerade mal rund zwölf Monate her, da trennten die beiden Klubs drei Ligen. Die Kicker vom Adolf-Engster-Weg kämpften in der Kreisliga A um Punkte, die vom Sportpark Goldäcker in der Verbandsliga. Dann stiegen die einen auf, die anderen ab – der Spalt betrug nur noch eine Liga. Und nun? Am Samstag (18 Uhr) treffen die beiden Teams auf der Anlage der SV Böblingen im ersten Relegationsspiel zur Landesliga aufeinander. Die einen wollen den Durchmarsch in die Landesliga feiern, die anderen den nächsten Absturz verhindern.