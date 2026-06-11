TSV Jahn Büsnau – TV Echterdingen: Im Duell David gegen Goliath setzt Jahn Büsnau auf Mixed Martial Arts

Wenn jemand Dominik Lenhardt vor einem Jahr vorausgesagt hätte, sein TSV Jahn Büsnau setzt zum Überholmanöver vorbei am TV Echterdingen an, dem hätte der Coach entweder den Vogel gezeigt oder geantwortet: „Deren zweite Mannschaft, ja, das kann sein.“ Denn es ist gerade mal rund zwölf Monate her, da trennten die beiden Klubs drei Ligen. Die Kicker vom Adolf-Engster-Weg kämpften in der Kreisliga A um Punkte, die vom Sportpark Goldäcker in der Verbandsliga. Dann stiegen die einen auf, die anderen ab – der Spalt betrug nur noch eine Liga. Und nun? Am Samstag (18 Uhr) treffen die beiden Teams auf der Anlage der SV Böblingen im ersten Relegationsspiel zur Landesliga aufeinander. Die einen wollen den Durchmarsch in die Landesliga feiern, die anderen den nächsten Absturz verhindern.

Auch wenn das Büsnauer Selbstvertrauen nach einer furiosen Saison nahezu am Überquellen ist, sei man dennoch der krasse Außenseiter, sagt Lenhardt und macht aus seiner Sicht nicht auf Understatement, sondern begründet: „Echterdingen hat rund 15 Spieler mit Amateurverträgen, verfügt immer noch über eine große individuelle Klasse, und dementsprechend ist die Konstellation David gegen Goliath.“ Jedoch wird die entscheidenden Frage bei den Gelb-Schwarzen auch für die Relegationsrunde sein: Haben die eigentlich qualitativ guten Akteure noch Lust, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Lebt die Mannschaft noch? Schließlich verlässt der Großteil der aktuellen Belegschaft nach internen Unstimmigkeiten – wir haben berichtet – den Verein.

Zumindest was das letzte Liga-Saisonspiel in Bad Boll (1:2-Niederlage) und das Training angeht, beantwortet der Trainer Daniel Heisig, dessen Hilfsmission nach der Relegation endet, die Frage mit einem klaren „Ja“. Die Stimmung sei im Training gut gewesen. „Es will wohl keiner als Absteiger zu seinem neuen Verein wechseln“, sagt Heisig.

Die Bedingung hierfür: noch zwei Siege. Erst gegen Büsnau, dann am 21. Juni in Dagersheim gegen den Gewinner der Paarung SG Bettringen – SV Ebersbach. Den aktuellen Gegner kennt Heisig immerhin schon. In der Wintervorbereitung trennten sich die jetzigen Kontrahenten in einem Testspiel 3:3, zudem hat der Echterdinger Coach den Bezirksliga-Auftritt der Büsnauer gegen die eigene „Zweite“ verfolgt – und sich das Video dieser Partie nochmals angeschaut. Sein Fazit: „Eine zweikampfstarke, robuste Mannschaft, die ihre Stärken in der Offensive hat, besonders mit Sebastian Lenhardt und Marc Hetzel.“

Letzterer ist aber noch ein Wackelkandidat. Ein abgebrochener Zahn plagt den besten Jahn-Schützen (18 Tore), eine Untersuchung steht erst in der nächsten Woche an. Somit ist für den Coach Lenhardt neben einem taktischen Plan auch Überredungskunst gefragt. „Marc ziert sich noch etwas, hat Bedenken“, sagt Lenhardt. Doch der Bezirksligist lässt nichts unversucht, seinen Toptorjäger auf den Platz zu bringen, und zeigt sich buchstäblich kämpferisch – er holt sich Tipps beim Kampfsport Mixed Martial Arts (MMA). Solch einen Mundschutz, wie ihn dort die Akteure tragen, haben die Büsnauer für ihren Stürmer besorgt. „Wenn die dort ohne Folgen eine eingeschenkt bekommen, dann darf beim Fußball schon zweimal nichts passieren“, sagt Lenhardt schmunzelnd. „Ich hoffe, das Argument wirkt.“

Auch beim zweiten Wackelkandidaten, dem Vierfach-Torschützen vom letzten Spieltag, Marco Bischoff, ist Überredungskunst gefragt. Dessen Großeltern feiern in Norddeutschland goldene Hochzeit. „Auch da bin ich zuversichtlich, die richtigen Büsnauer Argumente zu finden“, sagt Lenhardt.

Argumente helfen indes seinem Gegenüber Heisig bei den Personalien Marvin Kuhn und Caglar Celiktas nichts. Der Innenverteidiger und Kapitän beziehungsweise der Stürmer sind im Urlaub. Dafür ist Flon Ajvazi nach fünfwöchiger Bänderverletzung wieder fit. Nach individuellem Training habe dieser wieder mit der Mannschaft trainiert, und „es sieht gut aus“, so Heisig. Unterstützung erhalten die Echterdinger zudem aus der eigenen zweiten Mannschaft: Wesley Acholonu, Jakob Wörne, Felix Steyer und Arda Yüksel stehen im Aufgebot. Und das auch aus Eigeninteresse. Sollte das A-Team in der Relegation nämlich scheitern, reißt dies die Zweite automatisch in den Abgrund. Dann müsste diese zwangsweise aus der Bezirksliga absteigen.

„Wir müssen vor allem auf die brutale Mitte mit Steffen Schmidt und Michael Deutsche aufpassen“, sagt Lenhardt, während Heisig einen „konzentrierten Auftritt“ der Seinen fordert.