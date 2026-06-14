Die Tischtennis-Talente des TSV Korntal überzeugen mit starken Vorstellungen bei den deutschen Titelkämpfen in Erfurt – es gibt einmal Silber und dreimal Bronze.
14.06.2026 - 13:00 Uhr
Gleich mit vier Spielerinnen des TSV Korntal machte sich der baden-württembergische Tross von rund 50 Akteuren und Funktionären auf den Weg nach Erfurt, wo im Rahmen der TT-Finals die deutschen Meister der Jugend, der Senioren, der Erwachsenen und in den Leistungsklassen ermittelt wurden. Mehr als ein Drittel der 64 Medaillen ging an das Team aus Baden-Württemberg, auch aus Korntaler Sicht blieben die Medaillengewinne nicht aus.