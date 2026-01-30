TSV Münchingen vs. TSV Merklingen Ein Derby mit der besonderen Brisanz-Note
Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bezirksliga erwartet der TSV Münchingen am Sonntag den TSV Merklingen. Der TSV Heimsheim startet eine Woche später.
Die Staffelgröße von 17 Mannschaften und der Wunsch vieler Vereine, über Ostern und Pfingsten spielfrei zu sein, macht es nötig: So früh wie keine andere Liga startet die Bezirksliga Enz/Murr an diesem Samstag mit sechs Begegnungen in die Rückrunde.