TSV Schmiden Bezirkspokal-Finale: Gelingt der nächste Pokal-Coup? „Das wäre wunderschön“, sagt der Coach

Vermutlich ist Damir Lisic schon jetzt der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Fußballer des TSV Schmiden – zumindest was die vergangenen 20 Jahre anbelangt. In der Saison 2021/2022 hatte er mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft, zwei Jahre später, im Sommer 2024, bejubelte er mit der ersten Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga. Dazwischen, im Mai 2023, hatte er mit dem TSV auch noch im Bezirkspokalfinale nach dem 3:2-Sieg gegen die favorisierte SG Schorndorf triumphiert – 21 Jahre nach dem bis dahin letzten Coup.

An diesem Freitag haben Lisic und seine Gefolgschaft erneut die Chance, den Pott nach Schmiden zu holen. Im Pokalfinale, das um 16.30 Uhr auf dem Rasenplatz des SSV Steinach-Reichenbach angepfiffen wird, stehen sie dem Ligakonkurrenten und Spitzenreiter SV Allmersbach gegenüber. Es ist die dritte Finalteilnahme des TSV in den vergangenen vier Spielzeiten.

Der TSV Schmiden hat in der Rückrunde bisher nur sechs Punkte verbucht

Die Favoritenrolle schiebt der zum Saisonende scheidende und zum SV Hegnach wechselnde Lisic freilich dem Gegner zu – nicht nur, weil der das Liga-Hinspiel gegen den TSV mit 2:0 gewonnen hat. Vielmehr ist bei den Schmidenern nach einer starken Hinrunde mit 27 Punkten inzwischen der Wurm drin. In der bisherigen Rückrunde haben die Kicker um ihren Torjäger Pasquale Siena (16 Tore) nur noch sechs weitere Punkte verbucht – nur der TSV Rudersberg und der designierte Absteiger SC Urbach haben noch weniger gewonnen. Noch steht der TSV zwar auf dem siebten Tabellenplatz, eine Garantie für den Ligaverbleib ist das aber nicht. „Ich hoffe, wir legen am Freitag einen super Auftritt hin, der uns für die restlichen Ligaspiele beflügelt“, sagt Lisic. Wenn dabei zusätzlich noch der Pokalsieg herausspringen sollte, „wäre das wunderschön“. Allerdings hat schon der 2:1-Sieg im Halbfinale am 7. April gegen den TSV Schornbach nicht diesen gewünschten Aufschwung gebracht.

Der Trainer des TSV Schmiden will lange die Null halten

Entscheidend wird sein, dass der TSV gut verteidigt – vor allem gegen Mario Greiner, der sechs Spieltage vor Saisonende die Liga-Torschützenliste mit 24 Treffern anführt. Zweitbester Torschütze beim Gegner ist Marius Weller (zehn Treffer). „Wenn wir lange die Null halten, könnte es am Ende ein interessantes und spannendes Endspiel werden. Wenn wir früh in Rückstand geraten, können wir auch mit fünf oder sechs Gegentoren untergehen“, sagt Lisic.

Die Liga-Partie am Sonntag ist verschoben worden

Fehlen wird am Maifeiertag beim TSV auf jeden Fall Eduardo Chacon Pineda (Muskelzerrung) und der immer noch erkrankte Stammtorhüter Goncalo Cabral Fernandes. Hoffnung macht Lisic derweil, dass seine Spieler in den Pokalpartien zuletzt immer einen Ticken stärker waren als in den Ligaspielen. „Vielleicht, weil da immer Endspielcharakter herrscht“, sagt er.

Die Bezirksliga-Begegnung am kommenden Sonntag, bei der der TSV Schmiden auswärts gleich wieder auf den SV Allmersbach getroffen wäre, ist mittlerweile verschoben worden. Neuer Spieltermin: Mittwoch, 13. Mai, 19.30 Uhr.