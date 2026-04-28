TSV Schmiden Bezirkspokal-Finale: Gelingt der nächste Pokal-Coup? „Das wäre wunderschön“, sagt der Coach

Vermutlich ist Damir Lisic schon jetzt der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Fußballer des TSV Schmiden – zumindest was die vergangenen 20 Jahre anbelangt. In der Saison 2021/2022 hatte er mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft, zwei Jahre später, im Sommer 2024, bejubelte er mit der ersten Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga. Dazwischen, im Mai 2023, hatte er mit dem TSV auch noch im Bezirkspokalfinale nach dem 3:2-Sieg gegen die favorisierte SG Schorndorf triumphiert – 21 Jahre nach dem bis dahin letzten Coup.