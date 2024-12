Der 18-jährige Schwimmer Linus Andrä vom TSV Schmiden war erstmals bei nationalen Titelkämpfen der Erwachsenen in der offenen Klasse am Start und hat dabei seine beiden gesteckten Ziele erreicht.

Harald Landwehr 05.12.2024 - 12:29 Uhr

Für viele Fußballer würde ein Traum in Erfüllung gehen, wenn sie einmal im Leben ein Spiel gegen Ronaldo, Messi oder Jamal Musiala bestreiten dürften. Oder für einen jungen Tennisspieler, wenn er einmal Novak Djokovic oder Alexander Zverev in einem Match gegenüber stehen dürfte. Der 18 Jahre alte Schwimmer Linus Andrä vom TSV Schmiden hat kürzlich in Wuppertal gleich zwei Wettkämpfe gegen sein sportliches Idol bestreiten dürfen – allerdings nur indirekt. Denn Melvin Imoudu, der Europameister von 2024 über 100 Meter Brust und Olympiavierte von Paris, stand bei seinen beiden Vorläufen bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften rund fünf Minuten später auf den Startblöcken, als sein junger schwäbischer Konkurrent. Gewertet wurden aber dennoch beide Athleten im gleichen Wettkampf. Dass Imoudou am Ende über 50 Meter Brust rund dreieinhalb Sekunden schneller war als Andrä und über die doppelte Distanz sogar knapp acht Sekunden, war nebensächlich: „Mein Ziel war eine persönliche Bestzeit und zweimal nicht Letzter zu werden. Beides habe ich geschafft“, sagt Andrä, der die 50 Meter Brust auf dem 57. Rang unter 59 und die 100 Meter als 54. unter 58 Startern beendete.