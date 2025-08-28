TSV Schmiden: Jahnwettkampf Mika Ketterer gewinnt sechsten deutschen Meistertitel
Der 17-jährige Mika Ketterer vom TSV Schmiden dominiert im Jugendbereich den Jahnkampf, einen sportlichen Mehrkampf aus Turnen, Leichtathletik und Wassersport.
Wenn sich Mika Ketterer vom TSV Schmiden seinen persönlichen Lieblingsmehrkampf aus verschiedenen Sportarten zusammenstellen könnte, dann wäre die Sache klar: Neben dem Kunst- und Turmspringen, dem Schwimmen und dem Geräteturnen wären auf jeden Fall noch Basketball, Fußball und der alpine Skisport dabei. Allerdings wird es einen solchen Mischmasch aus den liebsten sportlichen Betätigungen des 17-Jährigen vermutlich nie geben.