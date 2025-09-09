Ein junger Mann trifft sich mit einem Bekannten in seiner Wohnung. Dabei kommt es mutmaßlich zu einem Verbrechen.

red/dpa 09.09.2025 - 11:48 Uhr

Nachdem ein 19-Jähriger einen Bekannten mit einem Messer am Hals verletzt haben soll, sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft. Dem 19-Jährigen werde ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Nach der Tat am Samstag in Tübingen sei der Verdächtige zunächst geflohen. Beamten nahmen ihn einen Tag später bei einem Angehörigen fest.