Nach einem Abistreich steht in Tübingen die Schule unter Wasser. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

red/dpa/lsw 09.07.2024 - 17:23 Uhr

Ein Abistreich an einem Tübinger Gymnasium ist aus dem Ruder gelaufen. Wegen laufender Wasserhähne habe das Foyer am Montagmorgen unter Wasser gestanden, sagte Schulleiter Martin Schall. Das Wasser sei teils in den Aufzugschacht gelaufen und Türen seien kaputt gewesen. Die Feuerwehr rückte an und pumpte das Wasser ab. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen, wie ein Sprecher mitteilte.