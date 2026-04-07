Tübingen: Alex-Katz-Schau So schön kann Oberflächlichkeit sein
Mit 98 Jahren ist er ein Star auf Social Media: Die Kunsthalle Tübingen zeigt die sinnliche Malerei des Amerikaners Alex Katz.
Mit 98 Jahren ist er ein Star auf Social Media: Die Kunsthalle Tübingen zeigt die sinnliche Malerei des Amerikaners Alex Katz.
Wenn das Online-Infoportal Ad-Hoc-News Recht hat, könnte die neue Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen ein wahrer Renner werden. Denn auf Social Media, heißt es in dem Online-Magazin, sei Alex Katz derzeit ein Star. Seine „perfekte Screenshot-Kunst“ sei „mega fotogen“ – „flach, knallig, direkt“. Und auch wenn der amerikanische Maler inzwischen stolze 98 Jahre alt ist, sei seine Kunst „Tiktok tauglicher denn je“.