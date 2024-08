Bei einem Unfall ist ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag in Tübingen verletzt worden. Der junge Mann war unter Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs und flüchtete vor einer Polizeikontrolle.

nse 12.08.2024 - 13:12 Uhr

Ein Leichtverletzter, ein Auto mit Totalschaden und ein beschädigter Ampelmast sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 22-jähriger Mann in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Reutlinger Straße in Tübingen verursacht hat.