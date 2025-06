Auto gerät während der Fahrt in Flammen

Während ein Mann in seinem Auto sitzt, gerät der Wagen plötzlich in Brand. Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art an diesem Tag.

jbr/dpa/lsw 01.06.2025 - 16:58 Uhr

Während der Fahrt ist in einem Auto in Tübingen plötzlich Feuer ausgebrochen. Der Fahrer habe am Samstag den Wagen noch rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei mit. Zufällig sei ein Feuerwehrmann vor Ort gewesen und habe begonnen, das brennende Auto mit einem Feuerlöscher zu löschen, ehe seine Kollegen eingetroffen seien. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt aus.