Klimaprotest an Kirchen: In Tübingen haben Aktivisten ein Banner mit der Frage „Wäre Jesus Klimaaktivist?“ an der evangelischen Stadtkirche angebracht. Mehrere Gemeinden machen mit - doch nicht alle sind einverstanden.

red/KNA 13.02.2025 - 11:30 Uhr

Klimaaktivisten haben in Tübingen ein Banner an einer Kirche angebracht. Wie der SWR am Mittwochabend berichtete, war die Protestaktion an der evangelischen Stiftskirche mit der Kirchengemeinde abgesprochen. In den nächsten Wochen soll das Plakat an weiteren evangelischen und katholischen Kirchen der Stadt aufgehängt werden.