Tübingen hat viel vor 2026, weil die Universität Geburtstag feiert. Aber auch die Kulturinstitutionen haben einiges zu bieten in den nächsten Monaten.
03.02.2026 - 14:51 Uhr
Künstler sterben häufig jung. Er nicht. Alex Katz ist stolze 98 Jahre alt – und immer noch einer der erfolgreichsten und vor allem beliebtesten amerikanischen Maler. Das liegt vermutlich an seinem Lieblingsthema und seinem Stil: Frauen und Pop-Art. Deshalb plant die Kunsthalle Tübingen eine große Ausstellung zu dem Maler, die am 28. März eröffnet wird und auch einen neuen, anderen Alex Katz zeigen wird. Denn inzwischen malt der alte Herr sinnlicher und gestisch auf riesigen Flächen.