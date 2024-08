Ein Unbekannter soll am frühen Montagmorgen eine Frau in Tübingen sexuell belästigt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

nse 12.08.2024 - 12:06 Uhr

Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es am Montagmorgen in Tübingen gekommen. Laut Angaben der Polizei soll ein Unbekannter in der Karlstraße eine junge Frau belästigt haben.