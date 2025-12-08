Serienweise verschwinden in Tübingen teure Pedelecs. Die Zahl der Fahrraddiebstähle in der Stadt schnellt nach oben. Jetzt hat die Polizei eine mutmaßliche Diebesbande dingfest gemacht.

red/dpa/lsw 08.12.2025 - 17:52 Uhr

Weil sie im Raum Tübingen serienweise teure Pedelecs gestohlen haben sollen, sind vier Männer in Untersuchungshaft gekommen. Ein weiterer Verdächtiger ist auf der Flucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren sollen seit Sommer mehr als 60 Fahrräder im Gesamtwert von mehr als 200.000 Euro gestohlen haben.