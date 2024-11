orscher der Universität Tübingen und des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer haben in Sohag einen ptolemäischen Tempel aus dem 2. Jahrhundert v. Chr, entdeckt. Handelt es sich dabei um das berühmte Felsheiligtum von Athribis?

Verbirgt sich in den Felsen von Athribis ein ehemaliges Felsheiligtum? In dem kleinen ägyptischen Dorf bei Sohag circa 200 Kilometer nördlich der Stadt Luxor haben Forscher der Universität Tübingen, unterstützt vom ägyptischen Ministerium für Tourismus und Altertümer, einen Tempeleingang freigelegt, der dies nahelegt.

Haupteingang von zwei Türmen flankiert

Im sogenannten Pylon flankieren zwei Türme einen Haupteingang. Unter den noch unberührten Schuttbergen dahinter vermute man den Zugang zu einem Tempel im Felsen, erklären der Projektleiter Christian Leitz und der Grabungsleiter Marcus Müller vom Institut für die Kulturen des Alten Orients (IANES) der Universität Tübingen.

Zur Info: In der antiken ägyptischen und griechischen Architektur ist ein Pylon eine Toranlage mit Flankentürmen, die den Zugang zu einem Tempelbezirk oder einer ähnlichen Anlage bildet.

Raum 1 nach der Ausgrabung bei dem Dorf Sohag. Foto: Athribis-Projekt/Universität Tübingen

Seit 2022 sind die Tübinger Forscher gemeinsam mit Mohamed Abdelbadia von der Ägyptischen Altertümerverwaltung und einem ägyptischen Team in Athribis einem großen Steintempel auf der Spur. Schon seit 2012 finden Ausgrabungen statt, um einen Tempelbezirk aus der Antike freizulegen, der in der Zeit zwischen 144 vor Chr. und 138 nach Chr. errichtet wurde.

Monumentaler Tempeleingang

Insgesamt war die Anlage 51 Meter breit, die Türme des monumentalen Tempeleingangs jeweils 18 Meter hoch. Heute sind davon nur rund fünf Meter übrig. Der Rest fiel Steinräubern zum Opfer. Dank einer Münze, die Grabräuber zurückgelassen haben, lässt sich dieser Raubbau auf das Jahr 752 n. Chr. oder kurz danach datieren.

In den vergangenen Monaten wurde im nördlichen Turm und am Eingangstor gegraben. Im Eingangstor fand das Team Reliefs eines Königs, der der löwenköpfigen Göttin Repit und ihrem Sohn Kolanthes Opfer darbringt.

Neu entdeckte hieroglyphische Inschriften zeigen erstmals, welcher König für die Dekoration und vermutlich auch für den Bau des Pylons verantwortlich war: Ptolemaios VIII. aus dem 2. Jahrhundert v. Chr..

Unbekannte Kammer

Im Nordturm des Pylons stieß das Team überraschend auf eine unbekannte Kammer. Nachdem ein 20 Tonnen schwerer, in den Sand gestürzter Deckenblock mit einem Luftkissen, Holztürmen und Rollen aus dem Weg geräumt werden konnte, legte man auch die etwa sechs Meter lange und fast drei Meter breite Kammer frei.

Es handelte sich um einen Lagerraum für Tempelgerätschaften, der später als Ablage für Amphoren genutzt wurde.

Myrrhenbaum in Raum F6. Foto: Athribis-Projekt/Universität Tübingen

Hathorkapitelle aus dem Pronaos. Foto: Athribis-Projekt/Universität Tübingen

Ein Korridor führt durch den Pylon zur Kammer, sodass sie auch von außen zugänglich war. Auch dieser Zugang ist mit Reliefs und Hieroglyphen dekoriert.

Man sieht erneut die Göttin Repit, während der gegenüber liegende Türrahmen den Fruchtbarkeitsgott Min zeigt, der von zwei ganz selten dargestellten Wesen begleitet wird, nämlich je einem sogenannten Dekan – ein Stern, der die Zeitmessung in der Nacht ermöglicht – mit Falken- beziehungsweise Ibiskopf.

Zweite Tür an der Fassade des Pylons

Einzigartig in der ägyptischen Tempelarchitektur ist eine zweite Tür an der Fassade des Pylons, die zu einem bislang unbekannten Treppenhaus führt, welches in mindestens vier Läufen ins heute zerstörte Obergeschoss führte, wo demnach weitere Lagerräume zu rekonstruieren sind.

Ptolemaios XII. opfert vor Min, Aperetset und Repit. Foto: Athribis-Projekt/Universität Tübingen

Vorratsgefäß Foto: Athribis-Projekt/Universität Tübingen

Prozession von Kanopengöttern im Sanktuar D3. Foto: Athribis-Projekt/Universität Tübingen

Verborgene Tür?

Nun geht es in weiteren Grabungen von November 2024 an darum, Spuren des vermuteten Tempels hinter dem Pylon zu finden. „Fein geglättete Kalksteinblöcke an einer senkrecht abgeschlagenen Felsfassade könnten zu einem Felsheiligtum gehören“, sagt Christian Leitz.

Die mehr als vier Meter hohe Fundlage und Dekorationen, wie sie für den oberen Abschluss eines Tempels typisch sind – beispielsweise ein Kobra-Fries – deuten darauf hin, dass sich dahinter eine Tür finden könnte.