Tübinger Autorin trifft Ex-Freunde Die verrückte Liebschaft hat jetzt Rücken
Was passiert, wenn man sich mit Ex-Partnern nach vielen Jahren trifft. Was fühlt und sagt man sich? Eva Christina Zeller hat es ausprobiert.
Was passiert, wenn man sich mit Ex-Partnern nach vielen Jahren trifft. Was fühlt und sagt man sich? Eva Christina Zeller hat es ausprobiert.
Wie wäre das, die vergangenen Lieben noch einmal zu treffen? Auf manche freute man sich wohl teeniehaft. Andere wünschte man nach wie vor ins Pfefferland. Würden flügellahme Schmetterlinge plötzlich wieder aufflattern oder verblasste Narben platzen? Ginge man besonders aufgebrezelt hin (der soll mal sehen, was er verpasst hat!) und hoffte, dass der andere ganz schön alt aussieht? Spräche man über sich, das gelebte Leben? Über „uns“? Würde beim Treffen mit Gestrigen das Heute klarer?