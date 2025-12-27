Der Tübinger OB betrachtet seine Trennung von den Grünen zwar als abgehakt, doch ein endgültiger Schlussstrich klingt anders. Palmer signalisiert Bereitschaft zur Rückkehr.
27.12.2025 - 09:23 Uhr
Die Trennung von den Grünen vor zwei Jahren hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer verarbeitet, doch die Hoffnung auf eine Rückkehr ist nicht versiegt. „Hoffnung habe ich. Und es wird auch viel damit zu tun haben, ob es Cem Özdemir gelingt, die Grünen in Baden-Württemberg mit einem Wahlerfolg auf Kretschmann-Kurs zu halten. Schauen wir mal“, sagte Palmer.