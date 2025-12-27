Der Tübinger OB betrachtet seine Trennung von den Grünen zwar als abgehakt, doch ein endgültiger Schlussstrich klingt anders. Palmer signalisiert Bereitschaft zur Rückkehr.

Die Trennung von den Grünen vor zwei Jahren hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer verarbeitet, doch die Hoffnung auf eine Rückkehr ist nicht versiegt. „Hoffnung habe ich. Und es wird auch viel damit zu tun haben, ob es Cem Özdemir gelingt, die Grünen in Baden-Württemberg mit einem Wahlerfolg auf Kretschmann-Kurs zu halten. Schauen wir mal“, sagte Palmer.

Es brauche dringend eine starke ökologische Kraft in der deutschen Politik, sagt Palmer zwei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März. Özdemir wird genauso wie der noch amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Realo-Flügel der Partei gezählt.

Palmer hofft auf Wahlerfolg der Grünen in Baden-Württemberg

„Zu den Grünen, bei denen ich vor 20 Jahren eingetreten bin, würde ich sofort zurückkommen“, betont Palmer. Wenn er den Eindruck habe, die Partei komme mit ihm klar und er mit der Partei, könne man neu darüber reden. Es gebe derzeit keine Gespräche mit Özdemir über eine Rückkehr. „Aber ich lese ja seine Interviews und die könnte ich alle unterschreiben. Also wir beide kommen politisch gut miteinander klar und hätten keine Schwierigkeiten, in der gleichen Partei zu sein“, erklärt Palmer.

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir. Foto: IMAGO/Eibner

Özdemir: „Menschen für immer abschreiben, das sollte man ganz selten machen“

Eine Annäherung zwischen Palmer und seiner ehemaligen Partei gab es immer wieder mal. Özdemir sagte mal, er würde sich wünschen, dass es einen Weg zurück gebe. „Menschen für immer abschreiben, das sollte man ganz selten machen“, sagte der aus Baden-Württemberg stammende Grünen-Politiker.

„Ich habe jetzt eine neue politische Phase, sozusagen, neues politisches Kapitel für mich aufgemacht und das Schöne daran ist die Unabhängigkeit. Keiner regt sich mehr auf, dass ich irgendwas gesagt habe, was angeblich gegen die Parteilinie verstößt“, sagt Palmer. Er strebe in kein neues politisches Amt. „Ich glaube nicht, dass ich noch mal eine andere politische Ebene anstrebe. Ich habe keinen Veränderungszwang“, sagt Palmer.

Der weit über Baden-Württemberg hinaus bekannte Lokalpolitiker Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister in Tübingen. Er eckt immer wieder mit politischen Aussagen an. Im Mai 2023 war er nach einem Eklat um die Verwendung des N-Wortes, das viele als rassistisch werten, bei den Grünen ausgetreten. Schon vorher hatte seine Mitgliedschaft wegen anderer umstrittener Äußerungen geruht.

Nach einer Auszeit änderte er unter anderem die Regeln für Kommentare auf seinem Facebook-Profil. Kommentarspalten wurden eingeschränkt, provokative Angriffe werden laut Palmer ignoriert.