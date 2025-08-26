Tübinger OB redet Klartext: So war Boris Palmer in Leonberg

Gutes Kabarett lebt von Überspitzung der Wirklichkeit. Der Mann, der am Montagabend beim Leonberger Sommerfestival Strohländle auf der Bühne steht, versteht sich auf diese Kunst offensichtlich ausgezeichnet. Die Geschichten, die er dem reichlich erschienenen Publikum auf dem Engelberg erzählt, klingen derart absurd, dass den Zuhörern das Lachen mitunter im Halse stecken bleibt.

Bestes politisches Kabarett also. Das Schlimme dabei: der Akteur ist kein hauptberuflicher Spaßmacher, sondern Berufspolitiker. Und die Themen, die er zum Besten gibt, sind nicht künstlerisch überzeichnet, sondern Ereignisse aus dem Alltagsleben eines Oberbürgermeisters. Boris Palmer ist zu Gast. Der Tübinger OB liest aus dem Buch „Wir machen das jetzt“, das er gemeinsam mit Lisa Federle verfasst hat, die als „Corona-Ärztin“ weit über die Grenzen der Universitätsstadt bekannt wurde.

Boris Palmer ist nicht nur wegen seiner ungeschminkten Art, die die Dinge auf den Punkt zu bringen, einer der bekanntesten Bürgermeister Deutschlands. Der 53-Jährige weiß zudem, wie er diese in bester Entertainer-Manier an die Frau und den Mann bringt. So auch in Leonberg. Natürlich kommt das akademische Viertel zu spät. Ist ja klar, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. „Ihr Leonberger seid eigenartige Leute“, begrüßt der einstige Grüne sein Publikum. „Eure Radfahrer sind auf Gehwegen unterwegs. Bei uns in Tübingen haben wir Radwege.“ „Es reicht nicht zu schreiben, dass die AfD’ler Nazis sind. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen.“ Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen

Er lässt sich ein Sportweizen servieren, fragt „den mit der Glatze und blauem Pullover“, ob man ihn auch ganz hinten versteht und verspricht, fortan nicht mehr zu schwäbeln. Boris Palmer lässt sich auf dem Stuhl nieder, rutscht, ab – und ist sofort im Thema: „Ein Fall für den Sicherheitsbeauftragten“. Jene kennt er zur Genüge: „Die kontrollieren einmal im Jahr alle Büro-Arbeitsplätze, und sagen einem, dass man gerade auf einen Bildschirm schauen, und nicht den Kopf in den Himmel recken muss.“ Dass Palmer solche Kontrollrituale für überflüssig hält, ist eindeutig.

Der Stuhl rutscht weg: Ein Fall für den Sicherheitsbeauftragten... Foto: Simon Granville

Das ist eine vergleichsweise harmlose Szene aus „Absurdistan“. Richtig heftig ist hingegen die Geschichte über den Ziegenmelker. Das ist ein kleiner streng geschützter Vogel. Für Tübingen dumm nur, dass einer dieser Art auf dem Dach der Uniklinik gesichtet wurde. „Diese sollte für eine halbe Milliarde Euro erweitert werden“, erläutert der Tübinger OB die Bedeutung des Krankenhauses für die gesamte Region.

Doch wegen des kleinen Vogels war das komplette Bauprojekt in Gefahr. Alternativ sollte der Ziegenmelker ein „Erwartungsland“ bekommen, für das wiederum zehn Hektar Wald gerodet werden müssten, weil das Vögelchen sich nur auf freiem Feld wohl fühlt. Nach einem unendlichen Papierkrieg konnte die Erweiterung der Klinik doch realisiert werden. „Solche Vorgänge sind ein Problem für die Akzeptanz des Staates und untergräbt dessen Autorität“, bilanziert der unorthodoxe Verwaltungschef.

Ein Prosit mit dem Sportweizen Foto: Simon Granville

Ähnlich absurd klingt die Geschichte über den Neubau eines Feuerwehrhauses, gegen den Anwohner Sturm laufen, weil sie sich durch den erwartbaren Geräuschpegel bei nächtlichen Einsätzen gestört fühlen. Die vermeintliche Lösung, eine Lärmschutzwand, bringt keine wirkliche Entlastung. Im Gegenteil: die Wand wirft den Lärm einer nahen Hauptstraße zurück. Die sich um ihre Ruhe sorgenden Anwohner haben nun ständig Krach, auch ohne die Feuerwehr.

Schildbürger-Streiche nannte man früher das, was der wortgewandte Gast schildert. Die würden aber nicht in den Rathäusern ausgeheckt, sondern wären das Ergebnis eines Wusts an Vorschriften übergeordneter Instanzen. Palmers Forderung: Die Kommunen brauchen mehr Ermessensspielraum: „Durch das jetzt geltende Motto Bürokratie vor Demokratie wird die kommunale Selbstverwaltung ausgehöhlt.“

Schluss mit lustig ist, wenn Palmer ein Fall schildert, der sich im Jobcenter von Tübingen zugetragen hat. „Dort hat ein Eritreer eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Durch einen schnellen Sprung konnte sie sich retten. Da die Frau keinen Schaden erlitten hat, konnte der Mann einfach gehen.“ Was den Oberbürgermeister erkennbar anfasst: „Aus Datenschutzgründen durften die zuständigen Behörden über den Vorfall nicht informiert werden. Keiner konnte den Fall aufarbeiten. Welche Schlüsse mag daraus der Angreifer ziehen?“

95 Prozent der Flüchtlinge, so sagt Palmer, lassen sich nichts zu Schulden kommen. „Die und die ungezählten Menschen, die seit Jahrzehnten beim Daimler oder Bosch arbeiten, aber eine andere Hautfarbe haben, sind die Leidtragenden dieser Art von Datenschutz.“ Mit Blick auf die massive Kritik an seinem anstehenden Streitgespräch mit dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier sagt Boris Palmer: „Es reicht nicht zu schreiben, dass die AfD’ler Nazis sind. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen.“

