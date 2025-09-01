Am Freitag will Boris Palmer mit dem AfD-Landeschef debattieren. Was er damit erreichen will – und warum er findet, dass er dasselbe Ziel wie die Gegendemonstranten hat.
01.09.2025 - 16:41 Uhr
Bei dem geplanten Streitgespräch mit AfD-Landeschef Markus Frohnmaier will Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) die argumentativen Schwächen der AfD aufzeigen. Wenn man das AfD-Parteiprogramm lese, könne man feststellen, dass die Partei bei vielen Themen komplett inkompetent sei und bei vielen Themen Forderungen stelle, die den Wählern der AfD schadeten, sagte Palmer vor der am Freitag in Tübingen geplanten Debatte.