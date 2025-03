In der Türkei müssen sieben Journalisten, die über die Massenproteste gegen die Regierung von Präsident Erdogan berichtet hatten, in Untersuchungshaft. Unter ihnen ist auch ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP.

AFP 25.03.2025 - 15:38 Uhr

In der Türkei müssen sieben Journalisten, die über die Massenproteste gegen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan berichtet hatten, in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, an den verbotenen Demonstrationen teilgenommen zu haben, wie die Menschenrechtsorganisation MLSA am Dienstag mitteilte. Unter den Beschuldigten ist auch ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP, Yasin Akgül. Dieser sagte bei einer Gerichtsanhörung, er habe lediglich über die Proteste berichtet.